அதே வெள்ளை சட்டை.. குனிந்த தலை.. பீஸ்ட் போஸ்டர் காப்பியா துணிவு செகண்ட் லுக்? ரசிகர்கள் கலாய்!

சென்னை: எந்த படத்தின் போஸ்டர்கள் வெளியானாலும் அது காப்பியா? என்று தேடுவதிலேயே நெட்டிசன்கள் அதிக ஆர்வம் செலுத்தி வருகின்றனர்.

ரசிகர்கள் சண்டை தான் இதற்கு முக்கிய காரணமே. ஒரு நடிகரின் படத்தை அவர்களது ரசிகர்கள் கொண்டாடி வரும் நிலையில், மற்ற ரசிகர்கள் ட்ரோல் செய்வதும், அந்த ரசிகர்களின் நாயகரின் படம் வெளியாகும் போது திருப்பி செய்வதுமாகவே இருக்கிறது.

அஜித்தின் துணிவு ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் டைட்டில் காப்பி என ட்ரோல் செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது படு மாஸாக வெளியாகி உள்ள செகண்ட் லுக் போஸ்டரும் விஜய்யின் பீஸ்ட் படத்தின் போஸ்டரின் காப்பி என ட்ரோல் செய்ய ஆரம்பித்துள்ளனர்.

விஜய்யை பின்பற்றும் அஜித்.. வாரிசு போலவே துணிவு படத்தின் 3 போஸ்டர்கள் வெளியாக இருக்கு!

English summary

Vijay fans trolled Ajith's Thunivu second look also copied from Beast poster. Boney Kapoor releases now Ajith's Thunivu movie second look poster and Ajith fans happy about that.