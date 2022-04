நெகடிவிட்டி எல்லாம் தள்ளி வை பேபி.. வீட்டுக்கே கூப்பிட்டு பீஸ்ட் டீமுக்கு சக்சஸ் பார்ட்டி தந்த விஜய்

சென்னை : பீஸ்ட் படக்குழுவினருக்கு நடிகர் விஜய் சக்சஸ் பார்ட்டி கொடுத்து அசத்தி உள்ளார். இதை போட்டோவுடன் சோஷியல் மீடியாவில் பகிர்ந்த டைரக்டர் நெல்சன், மிக உருக்கமான நீண்ட பதிவை ஒன்றையும் போஸ்ட் செய்துள்ளார்.

டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி உலகம் முழுவதிலும் ரிலீசானது. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்த இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருந்தார். விஜய், பூஜா ஹெக்டே, செல்வராகவன், யோகிபாபு, விடிவி கணேஷ், அபர்னாதாஸ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.

ராஜமௌலியை புகழ்ந்த சிரஞ்சீவி… ஆச்சார்யா படத்தில் முதலில் நடிக்க இருந்தது இவரா ?

English summary

Today Vijay host a success party to Beast in his house. Nelson and other crew shared this photo in their social media. Nelson also thanked Vijay for gave this great opportunity. Sathiz mentioned their was no 100rs briyani. But ate for one month.