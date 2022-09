விஜய்யின் திடீர் கோபம்… இயக்குநர் மீது கடும் அதிருப்தி… சீக்கிரம் முடியுமா வாரிசு ஷூட்டிங்?

சென்னை: விஜய் நடித்து வரும் வாரிசு திரைப்படத்தின் இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு சென்னையில் நடைபெற்று வருகிறது.

வம்சி பைடிபள்ளி இயக்கத்தில் உருவாகும் வாரிசு திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு என இரு மொழிகளில் வெளியாகிறது.

வாரிசு திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாகவுள்ள நிலையில், இயக்குநர் மீது விஜய் கோபத்தில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Vijay is currently acting in Varisu. Vamshi Paidipally is directing this movie which is made in Tamil and Telugu. As the film is slated to release for Pongal. It has been reported Vijay is angry with Varisu director Vamsi Paidipally for delaying the shooting.