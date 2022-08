நெற்றியில் சந்தனம், குங்குமத்துடன் விஜய்..விமானத்தில் பறந்தபடி விதவிதமான போஸ்!

சென்னை : நடிகர் விஜய்யுடன் பிரபல நடிகை எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்கள் இணையத்தில் டிராண்டாகி உள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் பிரபல நடிகராக வலம் வருபவர் தளபதி விஜய். இவரது நடிப்பில் தற்போது வாரிசு என்ற திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது.

வம்சி இயக்கம் இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக ராஷ்மிகா மந்தனா நடிக்கிறார்.பிரபு, சரத்குமார், பிரகாஷ்ராஜ், தெலுங்கு நடிகர் ஸ்ரீகாந்த், யோகி பாபு, நடிகர் ஷாம், குஷ்பூ, சங்கீதா, சம்யுக்தா, ஜெயசுதா உள்ளிட்டோர் நடித்து வருகின்றனர்.

English summary

Actor Vijay went to Hyderabad today from Chennai for the next leg of his film Varisu. Actress Varalakshmi Sarathkumar also traveled on the same flight.