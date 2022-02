இப்போ 2வது இடம்.. விரைவில்? சென்னை மாநகராட்சியையே டார்கெட் செய்த விஜய் மக்கள் இயக்கம்!

சென்னை: நடந்து முடிந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் விஜய் மக்கள் இயக்கம் வெற்றிகளை ருசித்து வருகிறது.

கடந்த 19ம் தேதி நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்தது.

சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள தனது வீட்டில் இருந்து நடிகர் விஜய் சிகப்பு நிற மாருதி காரில் வந்து இறங்கி வாக்கு செலுத்திய புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் இணையத்தில் டிரெண்டாகின.

Vijay Makkal Iyakkam spotted second place in Chennai Corporation and won in 3 places in the TN Local Body elections and staging at top positions in many places. .