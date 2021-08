சரவெடி மாஸ் அப்டேட்...பீஸ்ட் ஃபஸ்ட் சிங்கிள் வருது...எப்போன்னு தெரியுமா ?

சென்னை : டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கும் விஜய்யின் 65 வது படமான பீஸ்ட் படத்தின் ஃபஸ்ட் லுக்கை, டைட்டிலுடன் வெளியிட்டு அசத்தியது சன் பிக்சர்ஸ். அதுவும் விஜய்யின் பிறந்தநாளன்று அடுத்தடுத்து படத்தின் ஃபஸ்ட் மற்றும் இரண்டாவது லுக் போஸ்டர்கள் வெளியிடப்பட்டன.

இதனை விஜய் ரசிகர்கள் திருவிழாவை போன்று கொண்டாடினர். இந்த போஸ்டர்களை அதிகமாக பகிர்ந்து பெரிய அளவில் வைரலாக்கி புதிய சாதனை படைத்தனர். குறுகிய காலத்தில் அதிகமானவர்களால் பார்க்கப்பட்ட போஸ்டராக இவை அமைந்தன.

இன்வர்ஷன் த்ரில்லர் படமாக உருவாகி வரும் இந்த படம் சென்னை மற்றும் வெளிநாட்டு லோகேஷன்களில் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. முதல் கட்ட ஷுட்டிங் ஜார்ஜியாவிலும், அடுத்தகட்ட ஷுட்டிங் சென்னையிலும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

English summary

The release date of the first single of the Beast movie has been released as the latest update. The first single will be released on Diwali as a special treat for Vijay fans. Fans are eagerly waiting to see this song composed by Anirudh.