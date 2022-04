ப்ரீ ரிலீஸ் பிசினசிலேயே வலிமை வசூலை காலி செய்த பீஸ்ட்...எத்தனை கோடி தெரியுமா?

சென்னை : படம் ரிலீசாவதற்கு முன்பு ப்ரீ ரிலீஸ் பிசினசிலேயே அஜித்தின் வலிமை பட வசூலை மிஞ்சி விட்டது விஜய்யின் பீஸ்ட். ரிலீசிற்கு முன்பே போட்ட பணத்தை எடுத்ததுடன் லாப கணக்கையும் பல கோடிகளில் துவங்கி உள்ளது பீஸ்ட் படம்.

தமிழ் சினிமாவில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்று விஜய்யின் பீஸ்ட். இந்த படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. ஐந்து மொழிகளில் ரிலீசாக உள்ள இந்த படம் தான் பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ள விஜய் படமாகும். சமீபத்தில் பீஸ்ட் டிக்கெட் புக்கிங் துவங்கப்பட்டு, படுவேகமாக டிக்கெட் விற்பனை நடைபெற்று வருகிறது.

துப்பாக்கி சத்தம் தெறிக்க விடுதே... உச்சகட்ட டென்ஷன் ஏற்றும் பீஸ்ட் டீம்

Vijay's Beast pre release business collects 244 cr. Apart from the 190 cr budget, Beast also opened a 54 cr profit account. Beast will be expected to beat Ajith's international collection record and is expected to outperform Vijay's previous film, Mersal, in the United States.