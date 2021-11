இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கும் பீஸ்ட் ...அடுத்த ஷுட்டிங் இங்கு தானா ?

சென்னை : விஜய் தற்போது, கோலமாவு கோகிலா, டாக்டர் படங்களை இயக்கிய நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கும் பீஸ்ட் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கிறது. அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார்.

பூஜா ஹெக்டே, யோகிபாபு, செல்வராகவன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வரும் பீஸ்ட் படம் விஜய்யின் 65 வது படமாக தயாராகி வருகிறது. விஜய்யின் அடுத்தடுத்த படங்கள் பற்றிய அப்டேட் வந்தாலும், டாக்டர் படத்தின் ரிலீசுக்கு பிறகு பீஸ்ட் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

English summary

Latest sources says that vijay's beast team will go to georgia soon. important fight sequences including climax has been planned to shoot in georgia. 75 percent shoot of Beast film has been completed.