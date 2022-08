லீக்கானது ஜவான் படத்தின் சூட்டிங்ஸ்பாட் ஸ்டில் இல்லையாம்.. எல்லாமே போட்டோஷாப் தானாம்!

சென்னை: அட்லி இயக்கத்தில் ஷாருக்கான் நடித்து வரும் ஜவான் படப்பிடிப்பில் நடிகர் விஜய் கலந்து கொண்டதாக ஒரு புகைப்படம் வெளியாகி விஜய் ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியது.

அதே சமயம் வாரிசு படத்தை போலவே ஜவான் படத்தின் ஸ்டில்லும் எப்படி லீக் ஆனது என்கிற கேள்வி எழுந்தது.

இந்நிலையில், அது ஜவான் படத்தின் ஸ்டில்லே இல்லை என்றும் அது பக்காவாக ரசிகர்களால் எடிட் செய்யப்பட்ட பழைய போட்டோக்களின் தொகுப்பு என்றும் விஜய் ரசிகர்கள் ஆதாரத்துடன் கூறி வருகின்றனர்.

Vijay 's Jawaan leaked photo is fully a edited one claimed by Vijay fans and they shares some Shah Rukh Khan's original photos in Twitter and called its a fake one.