முடிவு எடுத்தால் முதல்வர் தான்...விஜய் ரசிகர்கள் ஒட்டிய போஸ்டரால் பரபரப்பு

மதுரை : முடிவு எடுத்தால் முதல்வர் தான் என்ற வாசகத்துடன் மதுரையில் விஜய் ரசிகர்கள் ஒட்டிய போஸ்டரால் தமிழக அரசியல் களமே பரபரக்க துவங்கி உள்ளது. விஜய் அரசியல் பிரவேசத்தை எப்போது அறிவிப்பார் என ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கையில் இந்த போஸ்டர் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

கொரோனா சமயத்திலேயே விஜய்யின் மாஸ்டர் படம் ரிலீசாகி பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்றது. இதைத் தொடர்ந்து பீஸ்ட் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார் விஜய். இந்த படமும் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளதாக சன் பிக்சர்ஸ் அறிவித்துள்ளது. இதனால் பீஸ்ட் டீசர் எப்போது, ப்ரீ ரிலீஸ் வியாபாரம் எப்படி உள்ளது என பீஸ்ட் பற்றிய தகவல்கள் தான் சோஷியல் மீடியாவில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

In Madurai, Vijay fans put a poster of Vijay's political entry. In this poster popular policial advicer Prasanth Kishore also with Vijay and mentioned that If Vijay decide, he will become a Chief Minister of Tamilnadu.