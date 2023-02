தளபதி 67 டைட்டில் லியோ... வெல்கம் ட்வீட் செய்த CSK.. விஜய் ரசிகர்களுக்கு அடுத்த சர்ப்ரைஸ்?

சென்னை: விஜய் நடித்து வரும் தளபதி 67 படத்தின் டைட்டில் ப்ரோமோவுடன் வெளியானது.

அதன்படி, இதுவரை தளபதி 67 என அழைக்கப்பட்ட இந்தப் படம் இனிமேல் லியோ என பெயர் மாறியது.

விஜய் - லோகேஷ் கூட்டணி இரண்டாவதாக இணைந்துள்ள இத்திரைப்படம் LCU கான்செப்ட்டில் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில் விஜய்யின் தளபதி 67 டைட்டில் லியோவுக்கு வாழ்த்துக் கூறி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ட்வீட் செய்துள்ளது வைரலாகி வருகிறது.

English summary

The film team has announced the title of Thalapathy 67 starring Vijay. Accordingly, this film has been titled Leo. Following this, Chennai Super Kings tweets congratulating the team of Vijay's Leo.