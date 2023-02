தளபதி 67 டைட்டில் லோடிங்... நாங்க சும்மாவே காட்டு காட்டுன்னு காட்டுவோம்... வெறித்தனம் தான் போங்க

சென்னை: விஜய் நடித்து வரும் தளபதி 67 படத்தின் அப்டேட் அடுத்தடுத்து வெளியாகி மாஸ் காட்டி வருகிறது.

முதற்கட்டமாக தளபதி 67ல் நடிக்கும் நடிகர்கள், நடிகைகள் பற்றிய தகவல்களை படக்குழு வெளியிட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து பூஜை வீடியோ, சாட்டிலைட் ரைட்ஸ், ஓடிடி உரிமை ஆகியவைகள் குறித்தும் அறிவிப்பு வெளியானது.

இந்நிலையில், தற்போது தளபதி 67 படத்தின் டைட்டில் பற்றி படக்குழுவினர் தரமான அப்டேட்டை வெளியிட்டுள்ளனர்.

விஜய் சூப்பர் ஸ்டாரா? வில்லங்கமான கேள்வி கேட்ட செய்தியாளர்.. டென்ஷனான எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர்!

English summary

Lokesh Kanagaraj will direct Vijay's Thalapathy 67 film. The shooting of this film started in Chennai. The update of this film is released successively. Thalapathy 67 film pooja videos were released and trending now. In this case, Vijay's Thalapathy 67 title will be Revealing at 5 PM Tomorrow.