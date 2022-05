விஜய்க்கு இப்படி ஒரு சென்டிமென்ட்டா...தளபதி 66 லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டிற்கு இது தான் காரணமா?

சென்னை : விஜய் தற்போது வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தில் நடித்து வருகிறார்கள். இந்த படம் பற்றிய தினம் ஒரு அப்டேட்டை வெளியிட்டு படக்குழுவினர் ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தி வருகின்றனர். ரசிகர்களும் இந்த படத்தின் அடுத்த அப்டேட் என்னவாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்க துவங்கி விட்டனர்.

பீஸ்ட் படத்தின் நிலைமை தளபதி 66 படத்திற்கும் வந்து விடக்கூடாது என்பதில் விஜய் மட்டுமல்ல படக்குழுவும் மிகுந்த கவனத்துடன் உள்ளது. ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து பார்த்து படக்குழுவினர் செய்து வருகின்றனர். அதே சமயம் விஜய்யின் கோரிக்கை, சென்டிமென்ட் ஆகியவற்றையும் ஏற்றுக் கொண்டு, அதற்கு தகுந்தாற் போல் ஷுட்டிங்கை விறுவிறுப்பாக நடத்தி வருகிறார்கள்.

தளபதி 66 ஐதராபாத் ஷுட்டிங் முடிந்தது...போட்டோவுடன் அப்டேட் வெளியிட்ட தயாரிப்பாளர்

Two child charactres joined in Thalapathy 66. Not only thalapathy 66, in all Vijay movies had a scenes with children. Vijay kept this as sentiment. Thalapathy 66 also have a scenes with children.