வாரிசு ரிலீஸ் தேதியில் திடீர் மாற்றம்... படக்குழு அதிரடி அறிவிப்பு... விஜய் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

ஹைதராபாத்: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் பொங்கல் வெளியீடாக திரைக்கு வரவுள்ளது.

வம்ஷி பைடிபள்ளி இயக்கத்தில் தமிழ், தெலுங்கு என இருமொழிகளில் வாரிசு திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது.

விஜய்யுடன் ராஷ்மிகா மந்தனா, சரத்குமார், குஷ்பூ, பிரகாஷ்ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்தப் படம் 11ம் தேதி ரிலீஸ் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், வாரிசு படத்தின் ரிலீஸ் தேதியில் திடீரென மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

English summary

Vijay's Varisu movie is made in Tamil and Telugu languages. Varisu movie will release in Tamil on the 11th. But the film team has announced that the Telugu version of Varasudu will release on the 14th