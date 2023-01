வாரிசு, துணிவு FDFS Box Office ரிப்போர்ட்... விஜய்யை ஓரங்கட்டிய அஜித்... வெறித்தனமான சம்பவம்

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு விஜய்யின் வாரிசு, அஜித் நடித்துள்ள துணிவு திரைப்படங்கள் இன்று ரிலீஸாகியுள்ளன.

இரண்டு திரைப்படங்களுக்கும் ரசிகர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பு இருந்ததால் திரையரங்குகள் திருவிழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது.

அதேபோல் துணிவு நள்ளிரவு 1 மணி காட்சியுடனும் விஜய்யின் வாரிசு அதிகாலை 4 மணி கட்சியுடனும் தொடங்கியது.

இரண்டு திரைப்படங்களின் FDFS ரிப்போர்ட்டும் தற்போது வெளியாகி ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

பீஸ்ட்டே பரவாயில்லை.. இந்தி மெகா சீரியல்.. வாரிசு படத்தை கிழித்து தொங்கவிட்ட ப்ளூ சட்டை மாறன்!

English summary

Vijay's Varisu and Ajith's Thunivu have hit theaters today. The FDFS scenes of these two films are also highly anticipated by the fans. Accordingly, the information about the box office of the FDFS show is available