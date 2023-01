சென்னை: இயக்குநர் வம்சி இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் வெளியாகி ரசிகர்களை கொண்டாட்டத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது. ஒட்டுமொத்த குடும்பமே கொண்டாடும் அளவுக்கு சென்டிமென்ட், ஆக்‌ஷன், காமெடி என அனைத்து மசாலாக்களும் அளவோடு தூவப்பட்டுள்ளதாக பலரும் விமர்சனங்களை முன் வைத்துள்ளனர்.

அதிகாலை 4 மணிக்கே சிறப்பு காட்சி ஆரம்பித்த நிலையில், இன்று முழுவதும் ஏகப்பட்ட ஷோக்கள் வெளியாக உள்ளன. பிவிஆர் உள்ளிட்ட மல்டிபிளக்ஸ் திரையரங்குகளிலேயே அடுத்த வாரம் செவ்வாய்க் கிழமை வரை ஹவுஸ்ஃபுல் போர்டுகள் மாட்டப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில், முதல் நாள் உலகளவில் வாரிசு திரைப்படம் எவ்வளவு வசூல் செய்யும் என்றும் தமிழ்நாடு அளவு பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் எப்படி இருக்கும் என வெளியாகி உள்ள கருத்துக் கணிப்புகளை இங்கே பார்ப்போம்..

விஜய்க்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு.. சுவாரஸ்யம் பகிர்ந்த இயக்குநர் வம்சி பைடிப்பள்ளி!

English summary

Vijay's Varisu Box Office Prediction reports are here. Biggest Family entertainer movie grabs fans attention and theaters are flooded with Vijay fans and Tamil Cinema audiences. It will make a huge hit at the box office this week.