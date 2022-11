வெளியானது ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே தெலுங்கு வெர்ஷன்…. டோலிவுட் ரசிகர்களை ஏமாற்றிய விஜய்!

ஹைதராபாத்: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாவதை படக்குழு உறுதி செய்துள்ளது.

வாரிசு பொங்கல் ரிலீஸை கன்ஃபார்ம் செய்யும் விதமாக புதிய போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், தற்போது வெளியான ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே பாடலின் தெலுங்கு வெர்ஷன் டோலிவுட் ரசிகர்களிடம் பெரிய ஏமாற்றத்தைக் கொடுத்துள்ளது.

English summary

Vijay starrer Varisu is set to release for Pongal. The film team has released a new poster for this. In this case, Varisu first song Ranjithame Ranjithame Telugu version is out now.