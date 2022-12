விஜய்யை தாலாட்டும் சித்ரா... ட்ரெண்டாகும் Soul Of Varisu மூன்றாவது சிங்கிள் கிளிம்ப்ஸ்

சென்னை: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் பொங்கல் ஸ்பெஷலாக திரைக்கு வருகிறது.

வம்ஷி பைடிபள்ளி இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்தின் மூன்றாவது பாடல் இன்று மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகிறது.

இந்நிலையில், வாரிசு மூன்றாவது பாடல் குறித்து படக்குழு வெளியிட்டுள்ள அப்டேட் இணையத்தில் ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

Vijay starrer Varisu is release for Pongal. Thaman tweeted that the third song of this film will be released today at 5 pm. In this case, a glimpse of Varisu third single was released now.