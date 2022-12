விஜய்யை வாரி அரவணைத்த அம்மா... வாரிசு மூன்றாவது சிங்கிளில் உருகிய ரசிகர்கள்

சென்னை: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படத்தில் இருந்து மூன்றாவது பாடல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

Soul of Varisu என்ற டைட்டிலில் உருவாகியுள்ள இந்தப் பாடலை சித்ரா பாடியுள்ளார்.

தமன் இசையில் மெலடியாக வெளியான வாரிசு மூன்றாவது சிங்கிள், விஜய் ரசிகர்களை உருக வைத்துள்ளது.

English summary

Vijay starrer Varisu is release for Pongal. In this case, the third song from Varisu has been released. This song called Soul of Varisu which sounds like Amma's voice has been well received by the fans.