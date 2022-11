Varisu: பின் வாங்குற பழக்கமே இல்ல.. மோதி பார்த்துட வேண்டியதுதான்.. வாரிசு ரிலீஸ் தேதி இதுதானா?

சென்னை: வரும் பொங்கலுக்கு தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கு செம ட்ரீட் இருப்பது கன்ஃபார்ம் ஆகி உள்ளது.

தோழா, மகரிஷி உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய இயக்குநர் வம்சி இயக்கத்தில் விஜய், ராஷ்மிகா மந்தனா நடிப்பில் உருவாகி உள்ள வாரிசு படத்தின் கிளைமேக்ஸ் பூந்தமல்லி அருகே இவிபி பிலிம் சிட்டியில் நடைபெற்று வருகிறது..

இந்நிலையில், வாரிசு படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்த ஹாட் அப்டேட் கிடைத்துள்ளது விஜய் ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

English summary

Vijay's Varisu movie will release on this date buzz trending in social media after some closed source reveals the date. Vijay fans expected a big clash on Pongal 2023 due to Ajith's Thunivu also release on this Pongal.