சிம்புவின் தரமான சம்பவம் ‘’தீ இது தளபதி“..வாரிசு 2வது பாடலை கொண்டாடும் ஃபேன்ஸ்!

சென்னை : வாரிசு படத்தின் இரண்டாம் பாடலான 'தீ தளபதி' பாடலை இணையத்தில் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

தமிழ் சினிமாவில் டாப் நடிகர் என பெயர் எடுத்தவர் விஜய். கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களின் மனதில் தளபதியாக இடம்பிடித்திருப்பவர் விஜய்.

நடிகராக நடிப்பில் வெளிவந்த படங்கள் அனைத்தும் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பையும், பாக்ஸ் ஆபிஸில் நல்ல கலெக்ஷனையும் பெற்று விடும்.

வாரிசு படத்துக்காக விஜய் வாங்கிய சம்பளம்… பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலெக்‌ஷனுக்கே டஃப் கொடுப்பார் போல?

English summary

Thee Thalapathy, the second song from Vijay's Varisu, is out. The track has been sung by Simbu. Fans celebrating the song