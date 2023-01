வாரிசு படத்தோட மொத்த பட்ஜெட்டும் சம்பளம் மட்டும் தான் போல... கோடிகளை அள்ளிய முன்னணி நடிகர்கள்

சென்னை: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் வரும் 11ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

வம்ஷி பைடிபள்ளி இயக்கத்தில் தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தை தில் ராஜூ தயாரித்துள்ளார்.

விஜய்யுடன் மிகப் பெரிய நட்சத்திரப் பட்டாளமே நடித்துள்ள வாரிசு படத்திற்கு தமன் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்நிலையில் இந்தப் படத்தில் நடித்த நடிகர்கள், நடிகைகளின் சம்பளம் குறித்து தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.

English summary

Vijay's Varisu is releasing on the 11th. The film has received a U certificate from the censors. In this case, the Varisu star cast and their salary list are out now.