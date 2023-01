Varisu Trailer: இது திருப்பி கொடுக்கும் நேரம் மாமே.. வாரிசு ட்ரெய்லர் எப்போ ரிலீஸ் தெரியுமா?

சென்னை: அஜித்தின் துணிவு படத்தின் ட்ரெய்லர் டிசம்பர் 31ம் தேதி வெளியாகி யூடியூப் ட்ரெண்டிங்கில் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளது. இந்நிலையில், நாளை மாலை நடிகர் விஜய் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள வாரிசு ட்ரெய்லர் வெளியாக உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

புத்தாண்டு ட்ரீட்டாக விஜய் ரசிகர்களுக்கு வாரிசு ட்ரெய்லர் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், சற்றே தாமதம் ஆனாலும், நாளை தரமான சம்பவம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

துணிவு படத்தின் ரன் டைம், ட்ரெய்லர் டைம் எல்லாமே குறைவாக இருந்த நிலையில், வாரிசு படத்தின் ரன் டைம் மற்றும் ட்ரெய்லர் டைம் அதிகமாக உள்ளதாக கூறுகின்றனர்.

துணிவு கிளைமேக்ஸ் இதுதானா.. அப்படி மட்டும் இருந்தா செத்துருவேன் ஜமுனான்னு பங்கம் பண்றாங்களே!

English summary

Varisu Trailer will out on Jan 4 at 5pm official announcement out now. Vijay fans ready for a record breaking Trailer tomorrow. They just started the trending hashtags in social media.