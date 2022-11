விஜய் சேதுபதி கொடுத்த சிக்னல்… தளபதி 67-ல் விஜய்க்கு வில்லன் இல்லை... முடிவை மாற்றிய மிஷ்கின்!

சென்னை: மிஷ்கின் இயக்கியுள்ள பிசாசு 2 திரைப்படம் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மாவீரன் படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு வில்லனாக நடித்து வரும் மிஷ்கின், தளபதி 67 திரைப்படத்திலும் கமிட் ஆகியுள்ளதாக சொல்லப்பட்டது.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விஜய் ஹீரோவாக நடிக்கும் தளபதி 67ல் மிஷ்கின் வில்லன் கேரக்டரில் நடிப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகின.

அட்லி, ராஜமௌலியுடன் நான் ஏன் மோத வேண்டும்... இயக்குநர் மிஷ்கின் பளிச் பேட்டி

Vijay Sethupathi is currently playing a villain to Shah Rukh Khan in Jawan. Following this, Vijay Sethupathi will act in a new film under the direction of Mishkin. It is reported that the shooting of this film will start soon.