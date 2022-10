மக்கள் செல்வனுடன் இணையும் வைகைப் புயல்… அடடே கூட்டணி கொஞ்சம் பலமா இருக்குதே!

சென்னை: விஜய் சேதுபதி தற்போது விடுதலை, ஜவான், காந்தி டாக்ஸ், மெர்ரி கிறிஸ்துமஸ் போன்ற படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

வைகைப்புயல் வடிவேலு மாமன்னன், நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், விஜய் சேதுபதி, வடிவேலு இருவரும் இணைந்து ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

விஜய் ரசிகர்களுக்கு ட்விஸ்ட் வைக்கும் தமன்… Pan Ganna Announcement ட்வீட்டால் எகிறும் எதிர்பார்ப்பு

English summary

Vijay Sethupathi's new film will be produced and directed by Arumuga Kumar. It is reported that Vadivelu will also play an important role in this film.