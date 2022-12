கால் வைக்குற இடமெல்லாம் கண்ணி வெடி வைக்குறாங்களே... வடிவேலுவுக்கு வந்த சோதனையா இது?: அட பாவமே

சென்னை: நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் மூலம் கம்பேக் கொடுத்துள்ள வடிவேலு, அடுத்தடுத்து படங்களில் நடிக்க தனது கால்ஷீட்டை தயாராக வைத்துள்ளார்.

மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் உதயநிதி நடித்துள்ள 'மாமன்னன்' படத்தில் முக்கியமான கேரக்டரில் நடித்துள்ளார் வடிவேலு.

அதேபோல், ராகவா லாரன்ஸுடன் சந்திரமுகி 2 திரைப்படத்திலும் காமெடி கேரக்டரில் நடித்து வருகிறார்.

இதனைத் தொடர்ந்து விஜய் சேதுபதியுடன் இணைந்து ஒரு படத்தில் நடிக்கவிருந்தார் வடிவேலு.

தடைகள் கடந்த வெற்றி... நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் தயாரிப்பாளர் ஹேப்பி: வடிவேலு சொன்ன மாமன்னன் சீக்ரெட்

English summary

Vijay Sethupathi's new film will be produced and directed by Arumuga Kumar. It is reported that Vadivelu will also play an important role in this film. In this case, This film may be dropped due to financial issues.