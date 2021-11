வாத்தி கம்மிங்...டான்ஸில் பட்டையை கிளப்பிய விஜய் சேதுபதி

சென்னை : இந்திய அளவில் பல மொழி சினிமாக்களில் பிஸியான நடிகராக இருப்பவர் விஜய் சேதுபதி. இவர் விஜய் நடித்த மாஸ்டர் படம், ரஜினி நடித்த பேட்ட ஆகிய படங்களில் வில்லன் ரோலில் நடித்திருந்தார். இதைத் தொடர்ந்து பல படங்களிலும் விஜய் சேதுபதிக்கு வில்லனாக நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

அடுத்த பிரம்மாண்டம்...குக் வித் கோமாளி 3 க்கு தயாராகும் விஜய் டிவி

தற்போது லோகேஷ் கனகராஜ், கமலை வைத்து இயக்கி வரும் விக்ரம் படத்தில் மெயின் வில்லன் ரோலில் நடிக்கிறார் விஜய் சேதுபதி. இதைத் தொடர்ந்து பல படங்களிலும் வில்லன் ரோலில் நடிக்க விஜய் சேதுபதியிடம் பேசப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Already many of the celebrities dance vaathi coming song from vijay's master. now latest vijay sethupathi also dance for this song. this video goes viral in social media.