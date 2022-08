ஜவான் படத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிக்கிறாரா? இல்லையா?...அவரே சொன்ன செம தகவல்

மும்பை : தமிழில் விஜய்யை வைத்து ஹாட்ரிக் ஹிட் கொடுத்த டைரக்டர் அட்லி பாலிவுட்டில் அறிமுகமாகும் முதல் படத்திலேயே ஷாருக்கானை வைத்து இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்திற்கு ஜவான் என டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஷாருக்கான், நயன்தாரா லீட் ரோலில் நடிக்கும் இந்த படத்தில் யோகிபாபு, பிரியா மணி உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கிறார்கள்.இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிக்க கமிட்டாகி இருப்பதாக சமீபத்தில் தகவல் பரவியது.

மாஸ்டர், விக்ரம் படங்களைத் தொடர்ந்து ஜவான் படத்திலும் விஜய் சேதுபதி வில்லன் ரோலில் நடிப்பதாகவும், ஜவான் படத்தில் நடிப்பதற்காக புஷ்பா 2 படத்தில் வில்லன் ரோலில் நடிக்க விஜய்சேதுபதி நோ சொல்லி விட்டதாகவும் சொல்லப்பட்டது.

ஜவான் படத்தில் விஜய் சேதுபதிக்கு என்ன ரோல் தெரியுமா? தெரிஞ்சா குஷி ஆய்டுவீங்க!

English summary

In a recent interview along with Anirudh and Vignesh Shivan, responding to a fan's question if he part of Shah Rukh Khan's 'Jawan', Vijay Sethupathi said "Of course". The film will hit the screens only a year from now on June 2, 2023.