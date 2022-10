லயோலா கல்லூரியில் மாணவர்கள் ‘தல’ன்னு கத்தியதால் டென்ஷனான விஜய்சேதுபதி.. என்ன ஆச்சு?

சென்னை: லயோலா கல்லூரி மாணவர்கள் மத்தியில் நல்ல கருத்துக்களை சொல்லி வந்த நடிகர் விஜய்சேதுபதி திருக்குறள் ஒன்றை மேற்கோள் காட்டியதும் மாணவர்கள் 'தல'ன்னு கத்தியதால் டென்ஷன் ஆகி விட்டார்.

இளைஞர்கள் மதுப் பழக்கத்துக்கு அடிமையாக கூடாது. சோஷியல் மீடியாவின் சுதந்திரத்தை நம்பி ஏமாறக் கூடாது என விஜய்சேதுபதி அட்வைஸ் கொடுத்து வந்தார்.

அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது திடீரென மாணவர்கள் கத்தி கூச்சலிட்டதால், என்ன பேசிட்டு இருக்கோம்.. ஏன் இப்படி கத்துறீங்கன்னு கேட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

விக்ரம் வேதா விஜய் சேதுபதியின் 'அற்புதமான' பர்ஃபாமன்ஸ்..மிரண்டுபோய் பாராட்டும் ஹிர்த்திக் ரோஷன்

English summary

Vijay Sethupathi got tensed after Loyala college students shouted 'Thala' while he speeking a advise speech and pointed out a Thirukural. Vijay Sethupathi will next seen in Vetrimaran's Viduthalai movie.