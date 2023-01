முதன்முறையாக இணையும் விஜய் சேதுபதி - சந்தானம் காம்போ... முக்கியமான கூட்டணியில் பிளவு?

சென்னை: கோலிவுட்டின் முன்னணி நடிகர் விஜய் சேதுபதி தற்போது இந்தியில் ஷாருக்கானுடன் ஜவான் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

அட்லீ இயக்கத்தில் ஷாருக்கானுக்கு வில்லனாக விஜய் சேதுபதி நடிப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

ஜவான் உட்பட மேலும் பல படங்களில் நடித்துள்ள விஜய் சேதுபதி, தற்போது வெப் சீரிஸ்களில் நடிப்பதிலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

இந்நிலையில் சுந்தர் சி உடன் அரண்மனை 4 படத்தில் இணைந்துள்ள விஜய் சேதுபதி, அதற்காக முக்கியமான கூட்டணியில் இருந்து விலகியதாக சொல்லப்படுகிறது.

English summary

Vijay Sethupathi is busy acting in Hindi movies including Jawan with Shah Rukh Khan. He was committed to acting in a web series directed by Manikandan. In this case, it is reported that Vijay Sethupathi has left Manikandan's web series as he will be acting in the film Aranmanai 4 directed by Sundar C.