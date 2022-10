விஜய் சேதுபதியின் காமெடியான ரவுடிசம்… நயன்தாரா-விக்னேஷ்சிவன் காதல்… 7ம் ஆண்டில் ‘நானும் ரவுடி தான்’

சென்னை: விஜய் சேதுபதி, நயன்தாரா முதன்முறையாக ஜோடி சேர்ந்த திரைப்படம் நானும் ரவுடி தான்.

விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் 2015ம் ஆண்டு வெளியான இந்தப் படத்தை தனுஷ் தயாரித்திருந்தார்.

நானும் ரவுடி தான் படம் உருவான போது தான் விக்னேஷ் சிவன், நயன்தாரா இடையே காதல் மலர்ந்தது.

ஹீரோக்கள் வளமையாகவே இருக்கிறார்கள்.. அவர்களுக்காக அடித்துக் கொள்ளாதீர்கள்.. விஜய் சேதுபதி அட்வைஸ்!

Vijay Sethupathi and Nayanthara starred in Naanum Rowdy Dhaan movie were released in 2015. Directed by Vignesh Sivan, this film was produced by Dhanush. The film team has released a special poster to celebrate the 7th anniversary of the release of Naanum Rowdy Dhaan.