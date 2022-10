விஜய் சேதுபதி வந்தியத்தேவனாக நடிக்க விருப்பப்பட்டார்... பார்த்திபன் கூறிய தகவல்

சென்னை: சமீபத்தில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி லயோலா கல்லூரியில் பேசிய பேச்சு வைரலாகியுள்ளது

சிலர் அந்தப் பேச்சை விமர்சனம் செய்திருந்தாலும் பலரும் அதனை பாராட்டி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தில் கார்த்தி நடித்திருந்த வந்தியத்தேவன் கதாபாத்திரத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிக்க ஆசைப்பட்டதாக பார்த்திபன் கூறியிருக்கிறார்

English summary

Recently actor Vijay Sethupathi's speech at Loyola College has gone viral. While some have criticized the speech, but many have praised it. In this case, Parthiban has said that Vijay Sethupathi wanted to play the role of Vandiyathevan, which was played by Karthi in Ponniyin's Selvan Movie.