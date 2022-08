புஷ்பா 2 படத்திலிருந்து விலகிய விஜய் சேதுபதி...இதுதான் காரணமா ?

சென்னை : சுகுமார் இயக்கத்தில் அல்லு அர்ஜுன் நடித்த புஷ்பா படம் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.தேவிஸ்ரீபிரசாத் இசையில் உருவான புஷ்பா படம் பான் இந்தியா படமாக ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

தெலுங்கு மொழியில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த படம் தமிழ், இந்தி மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட இந்திய மொழிகளில் மிகப் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.தியேட்டர்களில் 50 சதவீதம் பார்வையாளர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி இருந்த சூழலிலும் 450 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலை குவித்த படம்.

ஆந்திராவின் சேஷாச்சலம் வனப்பகுதியில் பல ஆண்டுகளாக நடக்கும் செம்மரக் கடத்தலை மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட படம். செம்மரங்களை வெட்டும் கூலித் தொழிலாளியாக தொடங்கி, மிகப்பெரிய கடத்தல் தாதாவாக புஷ்பா எப்படி உருவாகிறான் என்பது தான் படத்தின் கதை.

English summary

Recently there were rumours that claimed Vijay Sethupathi had been roped to play a negative character in Allu Arjun starrer Pushpa 2, along with in Shah Rukh Khan starrer Jawan. Now, the actor’s publicist Yuvraaj has denied Vijay’s involvement in the Sukumar directorial.