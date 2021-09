இவர் எனக்கு ஜோடியா... இளம் நடிகைக்கு நோ சொன்ன விஜய் சேதுபதி... காரணம் தெரிஞ்சா அசந்துடுவீங்க

சென்னை : இந்திய சினிமாவிலேயே இப்ப பிஸியான நடிகர் என்றால் அது விஜய் சேதுபதி தான் என்பது அனைவரும் அறிந்தது தான். பல மொழிகளிலும், ஏராளமான படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

விக்ரம், காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல், விடுதலை, விஜேஎஸ் 46, மெர்ரி கிறிஸ்துமஸ், காந்தி டாக்ஸ், மைக்கேல், பாலிவுட்டில் வெப் சீரிஸ் என நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். மேலும் பல படங்களில் நடிக்கவும் அவரிடம் பேசப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Vijay sethupathi said no to pair with kriti shetty. because she was earlier act in vijaysethupathi's telugu debut uppenna as daughter role. so now not comfortable to romance with that young actress.