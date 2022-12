கமல் தயாரிப்பில் உதயநிதிக்கு பதிலாக சீனில் வரும் விஜய் சேதுபதி... எல்லாம் இதுதான் காரணமா?

சென்னை: விக்ரம் திரைப்படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து பட தயாரிப்புகளில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார் கமல்.

சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் ஒரு படத்தை தயாரிக்கவுள்ள கமல், உதயநிதியையும் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் படத்தில் நடிக்க வைக்க கமிட் செய்திருந்தார்.

இந்நிலையில், சில தினங்களுக்கு முன்னர் அமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்ட உதயநிதி, கமல் தயாரிக்கும் படத்தில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்திருந்தார்.

Udayanidhi was going to act in a film produced by Kamal. In this case, Udhayanidhi withdrew from the film as he has now become a minister. As for this situation, it has been reported that Vijay Sethupathi may act instead of Udayanidhi in the film produced by Kamal.