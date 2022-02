கமலின் விக்ரமுடன் மோதும் காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல்...ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த டைரக்டர்

சென்னை : கமலின் விக்ரம் படம் ரிலீசாகும் அதே நாளில் தான் விஜய் சேதுபதியின் காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல் படமும் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக டைரக்டர் விக்னேஷ் சிவன் அறிவித்துள்ளார். இதனால் விஜய் சேதுபதி நடித்த இரண்டு படங்களும் ஒரே நாளில் ரிலீசாக உள்ளது.

டைரக்டர் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, சமந்தா, நயன்தாரா நடித்துள்ள முக்கோண காதலை மையமாகக் கொண்ட படம் காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல். அனிருத் இசையமைத்துள்ள இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் புதுச்சேரி மற்றும் அதன் சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் படமாக்கப்பட்டது. ரெமான்டிக், காமெடி படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த படம் தமிழ் ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக இருந்து வருகிறது.

இறுதிகட்ட படப்பிடிப்பில் கமல்ஹாசன் விக்ரம்.. புதிய தகவல்!

English summary

Today Director Vignesh Shivan announced that Vijay sethupathi, nayanthara, samantha starring Katthu vakul rendu kadhal movie will released on April 28th. The same date Kamal's Vikram movie also released. Both this vijay sethupathi movies are released in same day.