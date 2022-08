ஆசைப்பட்டா யோசிக்காம சாப்பிடணும்.. அப்புறம் அதை பண்ண மறந்துடக் கூடாது.. விஜய்சேதுபதியின் நச் பதில்!

சென்னை: விஜய்சேதுபதி மற்ற ஹீரோக்களை ஃபிட்டான உடம்பையோ, சிக்ஸ்பேக் உடம்பையோ பேணுவதில்லை. ஆனால், இந்த ஆண்டு மட்டும் அவரது சம்பளம் 100 கோடி என பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

ரஜினிகாந்த், விஜய், அஜித் ஹீரோவாக நடித்து ஒரு படத்துக்கு வாங்கும் சம்பளத்தை முன்னணி ஹீரோக்களுக்கு வில்லனாக நடித்து 3 முதல் 4 படங்களில் அள்ளி விடுகிறாராம்.

இது ஒரு பக்கம் இருக்க, ஆசைப்பட்டா யோசிக்காம சாப்பிடணும் என யூடியூப் சேனலுக்கு அவர் அளித்த பேட்டி ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

English summary

Vijay Sethupathi's super advice to food lovers in his recent interview and also he gave some workout tips to digest the food and maintain physique properly.