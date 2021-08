விஜய் சேதுபதியில் துக்ளக் தர்பார் லிரிக்கல் வீடியோ வெளியானது

சென்னை : கோலிவுட்டில் ஒரே நேரத்தில் 12 க்கும் மேற்பட்ட படங்களை கையில் வைத்து, படுபிஸியாக நடித்து வரும் நடிகர் யார் என்றால் அது விஜய் சேதுபதி தான். யதார்த்தமான ஹீரோ, அசால்ட்டான வில்லன் என பல விதமான கேரக்டர்களில் நடித்து ரசிகர்களை அசத்தி வருகிறார்.

காமெடி ஹீரோ, மிரட்டல் ஆக்ஷன், சீரியஸ் வில்லன் என ஒரே சமயத்தில் படத்திற்கு படம் வித்தியாசம் காட்டுவதாலும், தனக்கு பொருத்தமான கதைகளை தேர்வு செய்து நடிப்பதாலும் விஜய் சேதுபதியை ரசிகர்கள், மக்கள் செல்வன் என கூப்பிட்டு வருகின்றன. அப்படி நடித்து வரும் படங்களில் ஒன்று தான் துக்ளக் தர்பார்.

விஜய் சேதுபதி, ராஷ் கண்ணா லீட் ரோலில் நடிக்கும் படம் துக்ளக் தர்பார். இந்த படத்தை டெல்லி பிரசாத் தீனதயாளன் இயக்கி வருகிறார். அரசியல் த்ரில்லர் படமாக இது உருவாகி வருகிறது. படத்தின் டைட்டில், ஃபஸ்ட்லுக் என அனைத்தும் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்து வருகின்றன.

விஜய் சேதுபதியின் துக்ளக் தர்பார் நேரடியாக தொலைக்காட்சியில்... ரிலீஸ் தேதி வெளியானது!

