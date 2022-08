கோடியை கொட்டி கொடுக்கும் பாலிவுட்...ஜவானுக்காக விஜய் சேதுபதிக்கு இத்தனை கோடி சம்பளமா?

சென்னை : "ராஜா ராணி", "தெறி", "பிகில்", "மெர்சல்" என கோலிவுட்டில் அடுத்தடுத்து பிளாக் பஸ்டர் படங்களாக கொடுத்த டைரக்டர் அட்லீ பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ஷாருக்கான் நடிப்பில் உருவாகிவரும் 'ஜவான்' படத்தை இயக்கி வருகிறார். "ஜவான்" திரைப்படத்தில் ஷாருக்கான் ஜோடியாக நயன்தாரா நடிக்கிறார்.

மேலும் பாலிவுட் முன்னணி ஹீரோயின் தீபிகா படுகோனும் இப்படத்தில் இணைகிறார்.இந்த படத்தில் ஷாருக்கான் இரட்டை வேடங்களில் நடிப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.யோகிபாபுவும் முக்கிய ரோலில் நடித்து வருகிறார்.

மும்பையை தொடர்ந்து சமீபத்தில் ஜவான் படத்தின் ஷுட்டிங் சென்னையில் துவங்கப்பட்டது. இதற்காக சென்னை வந்து இறங்கிய நடிகர் ஷாருக்கான் மற்றும் தீபிகா படுகோன், அட்லீ ஆகியோரின் போட்டோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகின.

''ஜவான்“படத்தின் ஷூட்டிங் சென்னைக்கு மாற்றப்பட்டதன் காரணம் இதுதானா?

English summary

It has been reported that Vijay Sethupathi has received a salary of 21 crore rupees for acting in Pan India film Jawan. According to sources close to him, Vijay Sethupathi increased his salary from Rs 15 crore to Rs 21 crore due to the success of the film Vikram when he was in talks to act in Jawan.