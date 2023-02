விஜய் சேதுபதி - சந்தீப் கிஷன் காம்போ சாதித்ததா இல்லையா?: மைக்கேல் ட்விட்டர் விமர்சனம்

சென்னை: விஜய் சேதுபதி சந்தீப் கிஷன் நடித்துள்ள மைக்கேல் திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.

ரஞ்சித் ஜெயக்கொடி இயக்கத்தில் தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்திற்கு சாம் சிஎஸ் இசையமைத்துள்ளார்.

ஆக்‌ஷன் ஜானரில் மல்டி ஸ்டார்ஸ் திரைப்படமாக ரிலீஸான மைக்கேல் படத்திற்கு ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

இந்நிலையில், மைக்கேல் படத்திற்கு நெட்டிசன்களிடம் கிடைத்துள்ள டிவிட்டர் விமர்சனத்தை தற்போது பார்க்கலாம்.

கமல் கொடுத்த மெகா ஆஃபர்... கண்டுகொள்ளாத விஜய்... வருத்தத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ்?

English summary

Vijay Sethupathi and Sundeep Kishan starrer Michael film hit the theaters today. Ranjit Jeyakodi directed this film in Tamil and Telugu languages. Now let's check out the Twitter review of the movie Michael which has received mixed reviews from the fans.