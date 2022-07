விஜய் சேதுபதியா ?வில்லன் சேதுபதியா?...இனி வரிசையா வில்லன் ரோல் தான் போல

சென்னை : லவ் பேர்ட்ஸ், கோகுலத்தில் சீதை, எம்.குமரன் சன் ஆஃப் மகாலட்சுமி உள்ளிட்ட பல படங்களில் சிறிய ரோல்களில் நடித்து சினிமாவிற்கு வந்தவர் விஜய் சேதுபதி. சீனு ராமசாமி இயக்கிய தென்மேற்கு பருவகாற்று படத்தின் முலம் ஹீரோ ஆனார்.

சசிகுமார் நடித்த சுந்தரபாண்டியன் படத்தில் நெகடிவ் ரோலில் நடித்த விஜய் சேதுபதி, பீசா, நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம் ஆகிய படங்கள் பெரிய அளவில் பெயர் வாங்கிக் கொடுத்தன. அதற்கு பிறகு வரிசையாக வந்த பட வாய்ப்புகளால் முன்னணி ஹீரோவாக உயர்ந்தார்.

தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி என பலமொழிகளிலும் பிரபலமான நடிகரானார். இன்று 50 க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்து முடித்துள்ளார்.

After Master, Vikram movies mass hit, Vijay Sethupathi was comitted in Pushpa 2, Jawan, Japan to play antagonist. Meanwhile he also busy in acting as hero in some movies. He is the only person to play hero and villain roles in same time.