மீண்டும் மல்டி ஹீரோ கதையில் விஜய் சேதுபதி...இப்போ இணைய போகும் 2 ஹீரோக்கள் இவங்க தான்

சென்னை : தனது கலகலப்பான நடிப்பால் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி, அனைவரையும் கவர்ந்து வருபவர் விஜய் சேதுபதி. இவர் தற்போது ஏராளமான படங்களில் நடித்து வருகிறார். மாஸ்டர் படத்திற்கு பிறகு வில்லன் ரோல்களிலும் அதிகம் நடிக்க துவங்கி விட்டார் விஜய் சேதுபதி. ஹீரோ, மல்டி ஹீரோ, வில்லன் என ஒரே சமயத்தில் பல படங்களில் வித்தியாசமான ரோல்களில் நடித்து வருகிறார்.

முதல் காதல், திருமணத்துடன் தொடர்கிறது… 7 ஆண்டுக்கு முன் எடுத்த புகைப்படத்தை பகிர்ந்த கன்னிகா !

இதுவரை 50 க்கும் அதிகமான படங்களில் விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ளார். ஆரம்ப காலத்தில் துணை நடிகராக பல படங்களில் நடித்துள்ளார். இவர் கமல் நடித்த நம்மவர் படத்திலேயே நடித்திருக்க வேண்டியதாம். ஆனால் அப்போது உயரம் போதவில்லை எனக்கூறி விஜய் சேதுபதியை ஆடிஷனில் நிராகரித்து விட்டார்களாம். மாஸ்டர் படத்தில் மட்டுமல்ல சசிக்குமார் நடித்த சுந்தரபாண்டியன் படத்திலும் விஜய் சேதுபதி வில்லன் ரோலில் தான் நடித்திருந்தார்.

English summary

Vijay sethupathi again signed in multi hero subject in his next movie. This movie is based on army backdrop. Vijay Sethupathi is set to act with Aadhi and Sundeep Kishan in this movie.