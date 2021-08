'96' பட இயக்குனருடன் மீண்டும் கைகோர்க்கும் நடிகர் விஜய் சேதுபதி.. வெளியானது கலக்கல் அப்டேட்!

சென்னை : நடிகர் விஜய் சேதுபதி இப்பொழுது தமிழ்,தெலுங்கு, மலையாளம், ஹிந்தி என பல மொழிகளில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

தமிழில் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர், லாபம்,கடைசி விவசாயி,காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல், பீஸ்ட், விக்ரம்,அனபெல் சேதுபதி,துக்ளக் தர்பார் என பல திரைப் படங்கள் அடுத்தடுத்து ரிலீஸ் ஆக உள்ளது. இதில் துக்ளக் தர்பார் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு நேரடியாக தொலைக்காட்சியில் வெளியாகிறது.

புதுமுக இயக்குனர்கள் முன்னணி இயக்குனர்கள் என எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் நல்ல கதைகளில் நடித்து வரும் விஜய் சேதுபதி இப்பொழுது 96 பட இயக்குனர் பிரேம் குமார் இயக்கத்தில் மீண்டும் நடிக்க இருப்பதாக செய்திகள் வெளிவந்துள்ளது.

Vijay sethupathi to team up with 96 movie director premkumar in new project. now vijay sethupathi commited in lot of films various languages. after completed these films, director premkumar - vijay sethupathi film will be expected to announce.