சங்கமித்ரா சரிபட்டு வரல.. மீண்டும் கலை அலங்காரத்தை கூப்பிட்டு அரண்மனை 4 செட் போட வேண்டியது தான்!

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் படத்தை இயக்கி இயக்குநர் மணிரத்னம் வெற்றி பெற்ற நிலையில், சங்கமீத்ராவை தூசி தட்டி மீண்டும் எடுத்து விடலாம் என லைகாவை சந்திக்க லண்டன் வரை சென்று வந்தார் இயக்குநர் சுந்தர் சி.

ஆனால், இப்போதைக்கு சங்கமித்ரா திரைப்படத்திற்கு லைகா நிறுவனம் செவி சாய்க்கவில்லை என தெரிகிறது. உடனடியாக அரண்மனை 4ம் பாகத்தை ஆரம்பிக்கும் முடிவில் குதித்து விட்டார் இயக்குநர் சுந்தர். சி.

ஒவ்வொரு பார்ட்டிலும் கதாநாயகர்களை மாற்றி வரும் சுந்தர் சி 4ம் பாகத்தில் நடிகர் விஜய்சேதுபதியை நடிக்க வைக்க முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

பொன்னியின் செல்வன் சாதனையை முறியடிக்கும் பதான்... பாய்காட் ட்ரோல் எல்லாம் பொய்யா கோபால்?

English summary

Vijay Sethupathi will onboard for Sundar C's Aranmanai 4 strong buzz trending in Cinema Industry. Sundar C plans to do Sangamithra movie also in a very near soon. Aranmanai 4 official announcement will arrive soon.