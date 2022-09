சித் ஸ்ரீராம், ஜொனிதா குரல்களில் வாரிசு ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள்… விஜய் ரசிகர்களுக்கு தீபாவளி ட்ரீட் ரெடி

சென்னை: விஜய் நடித்து வரும் வாரிசு திரைப்படம், அடுத்தாண்டு பொங்கலுக்கு வெளியாகிறது.

தமிழ், தெலுங்கு என இருமொழிகளில் உருவாகும் இந்தப் படத்தை வம்ஷி பைடிபள்ளி இயக்குகிறார்.

இந்நிலையில், வாரிசு படத்தின் முதல் பாடல் தீபாவளிக்கு வெளியாகும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Vijay starrer Varisu is releasing for next year Pongal. The first single of the film is expected to release on Diwali. Also, Sid Sriram and Jonita Gandhi has reportedly sung that song, Official confirmation is awaited.