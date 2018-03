 »   »  ரசிகருக்கு செம சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த நடிகர் விஜய்!

சென்னை : கடந்த ஆண்டு, நடிகர் விஜய்யின் தீவிர ரசிகரான நிவாஸ் பானுசந்தர் விஜய் பற்றிய புத்தகத்தை 'தி ஐகான் ஆஃப் மில்லியன்ஸ்' எனும் பெயரில் எழுதினார். இந்த புத்தகம் விஜய் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு பெற்றது.

விஜய் ரசிகர் நிவாஸ் பானுசந்தர் விஜய்யின் சினிமா, தனித்துவம், சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் உள்ளிட்டவைகளைக் கொண்டு எழுதிய 'தி ஐகான் ஆஃப் மில்லியன்ஸ்' புத்தகம் அமேஸான் விற்பனை தளத்தில் விற்றுத் தீர்ந்திருக்கிறது.

இந்நிலையில் அந்தப் புத்தகத்தை எழுதிய ரசிகருக்கு நடிகர் விஜய் ஷாக் கொடுத்துள்ளார். இந்தத் தகவலை விஜய் ரசிகர் நிவாஸ் பானுசந்தர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

Thalapathy Vijay called me and congratulated for the success of THE ICON OF MILLIONS book 😍 He said that he has thoroughly enjoyed reading the book!



Thanks, @GuRuThalaivaa anna for making this happen! 😎Thanks, a lot team FVFC & all Thalapathy fans!🤩 pic.twitter.com/Jjzho7HlYZ