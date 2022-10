17 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, தந்தை மீதுள்ள அக்கறையில் ஓய்வெடுக்கச் சொன்ன விஜய்...எஸ்.ஏ.சி எனும் உழைப்பாளி

சென்னை: இயக்குநர் எம்.ராஜேஷின் இயக்கத்தில் கடைசியாக வெளிவந்த படம் ஜி.வி.பிரகாஷ் நடித்த வணக்கம் டா மாப்ள.

அதன் பிறகு விக்டிம் என்கிற ஆந்த்தாலஜியில் மிரேஜ் என்கிற பகுதியை இயக்கியிருந்தார்.தற்சமயம் ஜெயம் ரவி படத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்.

இந்நிலையில் நடிகர் விஜய்க்கும் அவரது அப்பா இயக்குநர் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் அவர்களுக்கும் நடந்த பாசமிகு சம்பவம் ஒன்றை ராஜேஷ் ஒரு பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார்.

English summary

The last film directed by director M.Rajesh was GV Prakash starrer Vanakam Da Mapla.After that he directed a part called Mirage in the anthology called Victim. Currently, Jayam Ravi is directing the film. In this case, Rajesh has told an incident that happened to actor Vijay and his father director S.A.Chandrasekhar in an interview.