 »   »  விஜய் டிவி தீனாவுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்... தனுஷ் தயாரிப்பில் ஹீரோவாகும் தீனா!

English summary

Dheena is famous for Vijay TV's 'Kalakka povadhu yaru' program. Vijay TV Dheena is going to act as a hero in a new film. Dhanush is producing the Tamil remake of malayalam movie 'Kattapanayile Rithwik Roshan', Which Dheena is acting as a hero.