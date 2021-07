காசேதான் கடவுளடா ரீமேக்கில் இணைந்த விஜய் டிவி பிரபலம்!

சென்னை : காசேதான் கடவுளடா திரைப்படத்தை இயக்குனர் ஆர் கண்ணன் ரீமேக் செய்ய உள்ளார்.

மிர்ச்சி சிவா, பிரியா ஆனந்த், யோகி பாபு, ஊர்வசி, ஷிவாங்கி ஆகியோர் லீட் ரோலில் நடிக்கின்றனர்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான கலக்கப்போவது யாரு, குக் வித் கோமாளி போன்ற நிகழ்ச்சிகளின் மூலம் பிரபலமான புகழ் இப்படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி உள்ளார்.

English summary

The popular TV famous comedian pugazh joins in Kasethan kadavulada remake. Mirchi Shiva, and Yogi Babu will be playing the roles played by Muthuraman and Thenga Srinivasan. Urvashi reprising the role played by the legendary actress Manorama.