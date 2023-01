விஜய் vs அஜித்.. இந்த பொங்கலுக்கு பாக்ஸ் ஆபிஸை வெல்லப்போவது யார்? வசூல் மன்னன் யார்?

சென்னை: வீரம் vs ஜில்லா மோதலுக்கு பிறகு போட்டி வேண்டாம் என நினைத்து வந்த அஜித் மற்றும் விஜய் இந்த பொங்கலுக்கு நேரடியாக மோதி பார்த்து விடலாம் என்கிற முடிவுக்கே வந்து விட்டனர்.

இருவரது படங்களும் தனித்தனியாக வெளியாகி வரும் போதே ரசிகர்கள் சண்டை அதிகம் ஏற்பட்ட நிலையில், நேரடி மோதல் என்ன என்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பது ஜனவரி 11ம் தேதி தெரிய வரும்.

இந்நிலையில், வாரிசு மற்றும் துணிவு படங்கள் மூலம் விஜய் மற்றும் அஜித் இருவரில் யார் பாக்ஸ் ஆபிஸ் மன்னன் என்கிற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. மேலும், இரண்டு படங்களில் எந்த படம் அதிகம் வசூல் செய்யும் என்பதை லேசாக இங்கே அலசுவோம்..

வாரிசு ட்ரெய்லர் ரிலீஸ்.. பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடிய விஜய் ரசிகர்கள்.. என்னவொரு ரசிகர் படை!

Vijay vs Ajith: Who will win this Pongal 2023 Box Office debate trending in social media. Both the stars will collect a huge collection on this Pongal. But Varisu will beat Thunivu in a slight margin expectations circulated in Cinema Industry.